Incidenti usati per raggirare le assicurazioni a Siena: Tribunale deserto, presunta truffa e 42 capi di imputazione

Tribunale deserto, le ferie giudiziarie alle porte. Ma l’aula al primo piano ieri è stata affollata fino alle 13 passate per una vicenda giudiziaria che ancora non riesce a decollare. Nel senso che della presunta truffa alle assicurazioni che viene contestata non solo ai due imputati principali ma unitamente al falso aggravato, a vario titolo, anche ad altre 28 persone, se ne riparlerà il 4 ottobre. Così ha deciso il gup Chiara Minerva al termine di un’udienza che ha visto ancora una volta i difensori e le 11 società di assicurazione che si sono costituite parte civile, confrontarsi sulla modifica del capo di imputazione e sulle eccezioni ad alcune costituzioni depositate. Tantissimi gli avvocati in aula – da Mirko Mecacci a Carlo Pini, da Alessandro Bonasera a Carla Guerrini, da Daniela Marrelli a Luca Perinti e Giuseppe Vocino –, 30 come detto gli imputati residenti anche a Colle, Siena, Monteriggioni e Monteroni, 42 i capi di imputazione per fatti avvenuti fra il 2015 e il 2017. Al centro del caso, secondo l’accusa, un operatore del policlinico, difeso dall’avvocato Pini, ed il titolare di un’agenzia di pratiche auto assistito da Bonasera. Si sarebbe puntato al risarcimento dell’assicurazione costruendo un castello di prove con visite specialistiche ed esami, ad avviso degli investigatori, confezionati ad arte. Spuntavano fuori, così, un referto di un accertamento ortopedico oppure esami ad un arto che non risultavano nell’archivio elettronico delle Scotte. Inesistenti. E i dottori di cui c’era la firma non ne sapevano nulla. I medici legali delle varie compagnie, ignari di quanto accadeva, stabilivano le cifre da erogare per il risarcimento.