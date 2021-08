Siena, 7 agosto 2021 - Spunta il video dell'incidente che ha coinvolto il campione di handbike Alex Zanardi, da un anno ormai in condizioni che continuano ad essere serie per quanto stabili. Un video che è stato a lungo analizzato dagli investigatori. Proprio quel filmato ha poi portato all'archiviazione della posizione dell'autista che si trovava alla guida del mezzo pesante. Nel video, che è stato pubblicato online da Repubblica, si vede Alex Zanardi insieme agli altri ciclisti durante una tappa di "Obbiettivo tricolore", l'impresa benefica che stava compiendo in giro per l'Italia.

E' il 19 giugno del 2020: il gruppo sta compiendo una curva verso destra. Alex Zanardi è al centro della carreggiata. Si vedono due ciclisti davanti a lui, un altro lo segue. Un altro ancora è quello che ha realizzato il video che ha involontariamente ripreso il drammatico incidente: a un certo punto, nel momento in cui sopraggiunge il camion, l'handbike sbanda e si ribalta. Zanardi finisce contro il camion, in un impatto violentissimo. Da lì i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Siena.

Poi il trasferimento in altre strutture, in un lungo cammino verso la guarigione. La posizione dell'autista, Marco Ciacci, è stata archiviata. Non fu lui la causa dell'incidente, secondo il gip. Nel video si vede che il camion supera leggermente la linea bianca che divide le due corsie. Ma per il giudice Ciacci, come dice il perito di parte, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.