Auto in bilico nel bosco, conducente estratto dai vigili del fuoco. Arriva il Pegaso

Siena, 27 maggio 2024 – Auto in bilico con il conducente in trappola all’interno. Un salvataggio in extremis quello effettuato dai vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano (Siena) intervenuti nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, nella zona boschiva di Trequanda. L’uomo, rimasto all'interno della vettura, è stato estratto e poi affidato ai sanitari del 118 intervenuti anche con l'elisoccorso Pegaso.