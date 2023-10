incidente sulla 429

Brutta avventura ieri per un ciclista amatoriale residente a Colle. Approfittando della giornata di sole si era concesso un giro in bici sulla vecchia 429 da Poggibonsi a Certaldo. A un cero punto in un rettilineo un’auto lo ha sfiorato, lui ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Soccorso dallo stesso automobilista, ha riportato per fortuna solo lievi ferite.