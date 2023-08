incidente sulla 429

Scontro tra una moto e un’auto sulla 429 da Poggibonsi per Castellina in Chianti. Il motociclista ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Campostaggia. Le sue condizioni, tuttavia, non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti il 118 e una pattuglia delle polizia municipale del comando di Poggibonsi. Solo danni alle auto in un incidente a Ulignano.