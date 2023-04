Un altro incidente sul lavoro, operaio cade da un’impalcatura a Siena

Siena, 29 aprile 2023 – Un altro incidente sul lavoro a due giorni dalla Festa del Primo maggio. Dopo la tragica morte di Francesco Mannozzi a San Gimignano, oggi a Siena un operaio è caduto da un’impalcatura. L’infortunio sul lavoro è avvenuto in piazza Gramsci.

L’operaio, un uomo di 35 anni, è rimasto ferito ma per fortuna in maniera non grave. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in codice 2.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'accaduto e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

Nella provincia di Siena, a Racciano di San Gimignano, due giorni fa l’incidente sul lavoro che è costato la vita all’operaio di 31 anni: Francesco è è rimasto schiacciato a seguito del cedimento di un muro di un'abitazione.