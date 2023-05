Incidente sul lavoro Ferito dalla pedana

Incidente sul lavoro con conseguenze... ritardate. Così un autotrasportatore è stato soccorso a Gallina mentre procedeva verso nord, ornando a casa. Si è sentito male, ha accusato malori, dopo essere stato colpito in testa dalla pedana meccanica che dal cassone del camion porta a terra i colli da consegnare. L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri in un’azienda che opera nel comune di Radicofani. Lo scarico delle merci, reso più agevole dalla pedana mobile, era ormai quasi ultimato. Per causa in corso di accertamento da parte del personale Pisll (Prevenzione e igiene sui posti di lavoro dell’Asl) il 34enne camionista è stato colpito in testa dalla pedana mobile. Il dolore derivato dalla botta si è attenuato. Il giovane ha chiuso il cassone del mezzo, si è messo alla guida. Giunto a Gallina ha accusato malori. Si è fermato ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari, l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore. Dopo le prime valutazioni il 34enne è stato trasportato in codice due alle Scotte. Qui i sanitari hanno subito avviato gli accertamenti mirati ad accertare l’entità del trauma cranico e le possibili conseguenze che lo stesso può aver provocato. In attesa dei risultati degli accertamenti i sanitari si sono riservati la prognosi.

Massimo Cherubini