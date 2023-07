Incidente sul lavoro, cade dal tetto di un capannone: operaio in gravi condizioni

Siena, 17 luglio 2023 – Incidente sul lavoro questo pomeriggio in viale Toscana ad Arbia, nel comune di Asciano (Siena). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri un operaio edile 35enne sarebbe caduto dal tetto di un capannone industriale in ristrutturazione per cause in corso di accertamento.

L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato dai sanitari all'ospedale Santa Maria alle Scotte a Siena dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Siena, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, i vigili del fuoco e il personale di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est.