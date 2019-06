Montepulciano (Siena), 5 giugno 2019 - Due persone, a bordo di un motocarro, sono rimaste ferite in un incidente a Montepulciano Stazione. Per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario del 118, l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale.

Due, come detto, le persone ferite, di cui una in condizioni molto gravi. I due, entrambi di nazionalità rumena, uno residente a Chiusi, l’altro a Città della Pieve, si trovavano a bordo di un Ape 500 in assetto telonato quando, probabilmente a causa della perdita del controllo da parte del guidatore, il mezzo ha sbandato, si è imbarcato e poi ribaltato più volte sull’asfalto, terminando la propria corsa tra la sede stradale e la cunetta laterale.



Entrambi gli occupanti, che si stavano presumibilmente recando al lavoro, sono stati sbalzati dall’abitacolo ma, mentre uno ha riportato conseguenze limitate (al punto da aver personalmente chiamato il 118, con il telefono prestato da una persona trovatasi sul posto), l’altro è apparso subito in gravi condizioni. Così il personale sanitario intervenuto con ambulanze ed automedica ha allertato l’elisoccorso. Il Pegaso è atterrato direttamente sulla strada ed ha condotto il ferito all’ospedale delle Scotte a Siena.