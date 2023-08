Incidente stradale a Montalcino: Cade dalla moto, ferito grave

Grave incidente stradale alle 15,30 di ieri, l’ambulanza della Misericordia di Montalcino è intervenuta lungo la provinciale del Brunello per prestare soccorso a un motociclista che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. B.R. (queste le iniziali dell’uomo), 62 anni, proveniente dalla provincia di Pisa, stava viaggiando in direzione Montalcino con un amico che guidava però un’altra moto. Quando è arrivato in località Ponte degli Abeti, proprio all’uscita del ponte, l’uomo è caduto rimanendo svenuto sulla carreggiata. I soccorsi sono stati subito allertati dall’amico che era con lui e il medico dell’ambulanza, viste le condizioni gravi del 62enne, ha chiesto che intervenisse anche Pegaso, arrivato da Firenze e atterrato proprio al centro della strada che nel frattempo era stata chiusa dai carabinieri della Compagnia di Montalcino, presenti anche con il Radiomobile.

Sul posto anche il comandante, il maggiore Sebis. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con un forte trauma cranico commotivo. Dovranno ora essere accettate le cause dell’incidente. Un colpo di sonno? L’asfalto sdruciolevole? Un malore improvviso? Interrogativi ancora senza risposta con la speranza, mentre il centauro è stato preso in carico dal personale dlele Scotte dove si trova ricoverato per gli accertamenti di rito. Intanto i carabinieri cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato alcuni problemi al traffico lungo la strada provinciale del Brunello.

Andrea Falciani