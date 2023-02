Maxi incidente sulla Siena-Grosseto, otto feriti

La scena dell'incidente

Siena, 19 febbraio 2023 – Maxi incidente nella serata di domenica 19 febbraio sulla Siena-Grosseto, nel tratto senese. Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti in forze per una carambola che ha coinvolto quattro auto e un furgone all’altezza del bivio di Fontazzi intorno alle 21. Sono otto in tutto i feriti.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma la paura è stata tanta. I vigili del fuoco del comando di Siena hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a illuminare la zona con le fotoelettriche. Il tratto in cui è accaduto l’incidente è infatti piuttosto buio e i soccorsi non sono stati semplici.

La persona che ha riportato le conseguenze più gravi è una donna, trasferita all’ospedale Le Scotte. Si trovava tra le lamiere del furgone, che si è rovesciato. Sono stati gli stessi vigili del fuoco ad estrarla.

Diversi i disagi per il traffico. La strada è infatti rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi dell’incidente. Sono intervenuti i carabinieri ma anche la polizia stradale da Siena e da Montepulciano.

Si sono formate lunghe code. Si cerca di capire la causa dello scontro. E’ stata tra l’altro necessaria anche una bonifca del fondo stradale perché alcuni dei mezzi incidentati hanno perso olio.