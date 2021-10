Siena, 20 ottobre 2021 - Grave incidente sulla Ss73 Levante all'altezza di Ruffolo poco prima delle 19: un violentissimo scontro fra auto con un bilancio di due feriti, uno in codice tre (un giovane di 22 anni) e una in codice due (una 34enne). Il 22enne era rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Tre in tutto le auto coinvolte.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa 2 ore.

I feriti sono stati portati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto l'automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, la Pubblica Assistenza di Siena, carabinieri, vigili del fuoco, la polizia municipale di Siena.

