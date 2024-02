Siena, 13 febbraio 2024 – Brutto incidente sul raccordo autostradale Bettolle Perugia al km 1+100. Intorno alle ore 12 un'auto è finita fuori strada, per cause ancora in via di accertamento.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, per soccorrere le due persone rimaste ferite e bloccate nell’auto. I due feriti sono stati estratti dal veicolo e affidati ai sanitari del 118 intervenuti anche con l’elisoccorso Pegaso.