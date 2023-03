Incidente provoca lunghe code

Ora di punta con caos ieri mattina a Colle, per un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte, avvenuto sull’Autopalio nei pressi di Colle sud. E’ successo intorno alle 7 e per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e del personale Anas è stato necessario chiudere un corsia in direzione di Siena. La chiusura si è protratta per oltre un’ora e il dimezzamento della carreggiata ha causato lunghi incolonnamenti non solo sulla Palio, ma anche sulla viabilità esterna: sul raccordo la coda in direzione sud si è formata già all’altezza di Colle nord, mentre anche il traffico sulle provinciali Colligiana e di Fontana e sulla tangenziale di Gracciano ha subito pesanti rallentamenti. Non è andata meglio a chi ha cercato di evitare l’imbottigliamento uscendo dall’Autopalio a Colle nord, perché anche quel percorso si è rapidamente ingolfato. Il transito è stato riaperto sulla doppia corsia poco dopo le 8, ma la via crucis degli automobilisti non era ancora finita: tutti di nuovo in coda ed a velocità ridotta nel tratto fra Badesse e Siena nord, per il restringimento ad una corsia determinato dal cantiere per la sostituzione del guardrail centrale.