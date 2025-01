Monticiano (Siena), 6 gennaio 2024 – Incidente tra due veicoli e traffico temporaneamente bloccato al km 49 lungo la strada statale 223 “di Paganico” a Monticiano in provincia di Siena.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.