Incidente in moto, 34enne ricoverato in gravi condizioni

Certona (Siena), 17 agosto 2024 – Un brutto incidente in moto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 321, nei pressi di Cetona. I mezzi del 118 sono intervenuti per soccorrere un motociclista ferito in modo grave.

Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente, ma a quanto pare l’uomo, di 34 anni, avrebbe fatto tutto da solo. L’impatto con la strada è stato tremendo. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Sarteano, l'elisoccorso dell'Umbria e le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. Il motociclista è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Perugia.