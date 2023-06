Va fuori strada con la moto, grave un quarantenne

Siena, 18 giugno 2023 – Stava tornando a casa quando è finito, con la sua moto, contro un muro di recinzione. L’incidente è avvenuto ieri all’alba, poco prima delle 4, in via Piccolomini, poco distante da Porta Romana.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Siena un trentanovenne ha perso il controllo della sua moto. E’ finito contro il muro di recinzione riportando serie ferite a causa dell’impatto violento. Sul posto è arrivata l’automedica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza. Dopo le prime cure è stato disposto, in codice tre (rosso), il trasferimento del ferito alle Scotte. Dove si trova ricoverato ed è stato sottoposto a una serie di accertamenti.

I medici si sono riservati la prognosi anche se l’uomo non viene ritenuto in pericolo di vita Sul posto sono intervenuti, come detto, i carabinieri per procedere ai rilievi dell’incidente. Ancora non sono state chiarite le cause che hanno provocato l’improvvisa perdita di controllo della moto e lo schianto contro il muro. Per il 39enne, ormai vicino a raggiungere la sua abitazione, la giornata trascorsa fuori città è finita davvero male.

M.C.