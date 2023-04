Dramma in strada, muore a 56 anni. Tragico incidente a Chianciano

Chianciano Terme, 25 aprile 2023 – Un tragico incidente d’auto ha causato la morte Giancarlo Piazzai, 56 anni, residente a Sarteano. È successo ieri mattina poco dopo le 9.30 quando l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito con la sua auto fuori strada lungo la ’vecchia senese’, fuori dal centro abitato di Chianciano Terme.

È successo tutto in pochissimi attimi, proprio nel tratto dove si transita a una sola corsia; risulterebbe coinvolta anche un’altra auto che viaggiava lungo la carreggiata in quel momento. Immediata la richiesta dei soccorsi che quando sono arrivati si sono però trovati di fronte a una scena drammatica.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Asl Toscana sud est, l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme e quindi l’elicottero Pegaso 2 oltre che i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno anche rimosso i mezzi dalla strada.

Purtroppo le condizioni di Giancarlo Piazzai, nativo di Cetona, sono apparse subito disperate e infatti, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione eseguiti proprio sul luogo dell’incidente, non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dovuto constatarne il decesso sul posto. L’uomo era molto conosciuto e stimato a Sarteano, dove lavorava come tecnico e dove è cresciuto suo figlio, un ragazzo di circa diciotto anni.

Negli anni ’90 Giancarlo aveva anche corso la Giostra del Saracino ed era nota la sua passione per i cavalli e per il calcio, diciamo per tutta la vita nel suo paese. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente e ha provocato profondo cordoglio e commozione in tuta la sua comunità.

"Giancarlo era uno di noi – lo ricorda commosso il sindaco di Sarteano Francesco Landi, nell’esprimere il dolore della sua cittadina – Una figura amata da tutta Sarteano per il suo impegno nel mondo della contrada e della Giostra e in quello dello sport, con l’Olimpic. Un uomo che ha dato tanto al suo Paese e che mancherà tantissimo perché lascia un vuoto incolmabile. Il pensiero in questo momento va alla sua famiglia e ai suoi affetti più vicini".