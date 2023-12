Incidente mortale a San Gimignano. Il pensionato era uscito dall’Arci

Una tragedia. Un incidente della strada che non ti aspetti e la cui dinamica è ancora tutta da decifrare. E’ accaduto ieri sera, poco dopo le 18, in pieno centro storico a San Gimignano ma c’è da capire se il pensionato, che era a piedi, è stato investito oppure se ha avuto un malore.

Teatro della tragedia è stata la centrale via Berignano, subito fuori la porta del circolo Arci delle torri. A morire è stato un pensionato di 86 anni, Vasco Barnini, nato nato nella vicina Certaldo doveva aveva una conosciutissima officina meccanica lasciata al figlio, ma oramai da anni e anni residente a San Gimignano. Qui viveva con la moglie in via Quercecchio a due passi da dove il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Una persona e una famiglia molto conosciuta e apprezzata.

La notizia della tragedia è subito rimbalzata dentro le mura. Con una dinamica tutta da decifrare da parte delle autorità, anche se potrà essere di aiuto il racconto di alcuni suoi amici che stavano per uscire o già se n’erano andati dal circolino dove si ritrovavano, come ogni pomeriggio. Ieri sera alle 18 si sono hanno assistito a questa tragedia della strada con l’amico disteso a terra. Tutto è successo in pochi attimi. Sembra, ma il quadro dovrà essere ricostruito dalla Municipale, che una macchina con due persone a bordo con alla guida M.L. di San Gimignano, stava percorrendo via Quercecchio per immettersi lentamente in direzione del rione di Berignano. Dopo aver superato la delicata curva in discesa, raccontano i pochi testimoni del circolino di Berignano, hanno sentito una botta vedendo subito dopo l’amico steso a terra. E la macchina che si è subito fermata per soccorrere l’uomo. Ma gli stessi amici al momento di uscire dal locale dell’Arci non si sono resi conto di come sia successo e se l’amico Vasco Barnini ha avuto un malore prima di essere colpito, oppure ha sbattuto nella macchina. O, ancora, se il conducente non si è accorto di questa ombra che aveva preso la strada di casa? A ieri tutte le ipotesi erano aperte per ricostruire quei tragici momenti. Gli interrogativi non avevano ancora avuto risposte certe. Sul posto si sono precipitate l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di San Gimignano ma per l’uomo, dopo alcuni tentativi di rianimarlo, non c’è stato nella da fare. Le indagini, i rilievi e la dinamica di questa tragedia alla vigilia di Natale che ha colpito la comunità di San Gimignano è in mano al comando della polizia municipale.

Romano Francardelli