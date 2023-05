Incidente in Tangenziale Tre feriti e caos traffico, salvati i furetti

Un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre mezzi sulla Tangenziale ed ecco che, nonostante il grande impegno della polizia municipale, si sono create file e rallentamenti importanti sia in Massetana che nella zona nord della città. Lo schianto si è verificato poco dopo le 10 infatti nella corsia direzione Firenze fra il distributore dell’Agip e l’uscita dell’Acquacalda. Il tratto fra Siena sud e appunto quest’ultimo sbocco verso la città è rimasto completamente chiuso per consentire ai mezzi di soccorso di arrivare. Per fare ancora prima, visto che l’ambulanza non riusciva a passare, un sanitario è giunto accompagnato dalla moto della Municipale. Che si è occupata di feriti e rilievi e di consentire la ripresa della circolazione, prima ad una sola corsia, in tarda mattinata su entrambe.

Tutti e tre in ospedale ma non sono gravi i conducenti dei mezzi: una macchina e due furgoni. Uno di questi arrivava dalla Puglia e trasportava anche delle cavie per laboratorio che sono state prese in consegna dalla Forestale e consegnate alla ditta a cui erano destinate. Si trattava di furetti.

C’è stato un grande dispiegamento di forze – sul posto anche l’Anas e la polizia stradale in aiuto – per consentire alle ambulanze di Pubblica assistenza di Siena e della Misericordia di San Rocco di portare via i feriti.

x