Incidente fra auto e scooter: 67enne in prognosi riservata

2Grande spavento ieri alle 18.25 per un incidente avvenuto in via Lombardi in cui sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato l’uomo, 67 anni, alla guida del ciclomotore. Si tratta di un 67enne di Siena. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed è stato trasportato d’urgenza alle Scotte in codice 3 dalla Misericordia. I medici si sono riservati la prognosi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.