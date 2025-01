Incidente fra auto e bus di linea. Salvata dai pompieri, passeggero ferito

Ancora sangue sulla Cassia. Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita in un frontale tra un’auto e un pulmino di linea avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a La Rondinella, nei pressi di Buonconvento, sulla sempre più pericolosa Cassia. La signora era alla guida di un’auto che, per cause da accertare, è entrata in rotta di collisione con un bus di linea di quelli con 30 posti. L’urto è stato tremendo. Ferito, per fortuna in modo lieve, anche un passeggero del pulmino. L’incidente è accaduto poco dopo le 14. In una leggera curva improvvisamente i due mezzi si sono scontrati. Un impatto violento in cui ad avere la peggio è stata la donna al volante dell’auto. Era rimasta incastrata nell’abitacolo e per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino. Ai sanitari del 118 le sue condizioni sono apparse molto serie e per guadagnare tempo prezioso è stato chiesto l’intervento di Pegaso, che l’ha trasportata in codice 3 alle Scotte, dove è stato accompagnato anche il passeggero del piccolo bus. Sul posto ambulanze della Misericordia di Montalcino, della Pubblica Assistenza della Montagnola e una pattuglia dei carabinieri del comando ilcinese che ha effettuato i rilievi, la cui dinamica è ancora da ricostruire. L’incidente, trattandosi di una strada parecchio transitata, ha provocato file e rallentamenti. Il traffico è tornato alla normalità solo nel tardo pomeriggio. Tanti automobilisti, per non rimanere imbottigliati, hanno imboccato la stradina bianca che scorre accanto alla villa de La Rondinella, e da lì si sono immessi sulla Strada del Brunello che collega Montalcino e Buonconvento.

Marco Brogi