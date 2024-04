Incidente, ferita 31enne in moto

Con lo slogan ‘Adesso Basta’ si terrà giovedì 11 lo sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil, di quattro ore in tutti i settori privati, otto in quello dell’edilizia, con iniziative terranno a livello territoriale. In provincia di Siena le manifestazioni si svolgeranno a Poggibonsi, con un corteo che partirà alle 9 da piazza Giacomo Matteotti, e a Chiusi città e Montepulciano, dove si terranno dei presìdi con volantinaggi davanti agli istituti scolastici superiori, rispettivamente in via S.Stefano 44 dalle 8 alle 10.30 e in via San Martino 14 dalle 12 alle 13.30.