Incidente in autostrada A1, furgone contro un tir: un morto e un ferito

Siena, 21 luglio 2022 - Incidente in autostrada A1. Intorno alle 15:30 un furgone si è schiantato contro un tir al km 397 nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Arezzo. Il conducente del furgone, un 40enne di Francavilla a Mare (Chieti) è morto. L'uomo avrebbe tamponato il mezzo pesante che lo precedeva nello stesso senso di marcia. Ferito un 28enne che viaggiava insieme alla vittima e che nell'urto è stato sbalzato fuori dal mezzo. Il giovane uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Siena. Il conducente del furgone è invece rimasto incastrato nell'abitacolo: i vigili del fuoco hanno lavorato più di un'ora per estrarlo dalle lamiere. Illeso invece il conducente del tir.

Aggiornamenti sul traffico

Il traffico dell'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Roma è rimasto bloccato per diverse ore con lunghe code. Le criticità sono state risolte intorno alle 19:30. Il traffico risulta adesso regolare.

Dove uscire

A quanti sono diretti a Roma, si legge in una nota di Autostrade, si consiglia di uscire a Valdichiana, imboccare la viabilità ordinaria in direzione Torrita di Siena, per poi immettersi così nella Strada Statale 326 in direzione Chiusi e rientrare infine in Autostrada a Chiusi.