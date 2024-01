Incidente in Autopalio. Tir ribaltato: strada chiusa e lunghe code

Poggibonsi (Siena), 17 gennaio 2024 – Un tir ribaltato lungo l’Autopalio, tra gli svincoli di Poggibonsi e San Donato, ha causato la chiusura della strada e lunghe code per chi viaggia in direzione Firenze. Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30. Numerose segnalazioni da parte degli automobilisti, che invitano a prendere percorsi alternativi. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Poggibonsi Nord e rientro allo svincolo di San Donato. Il tir nell’incidente non ha coinvolto altre vetture.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per consentire la messa in sicurezza del mezzo, che nell’incidente ha perso parte del carico. Per la rimozione è stata chiamata una ditta privata.

In aggiornamento