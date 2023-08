Incidente auto-moto sulla provinciale Quattro feriti, arrivano i pompieri

Brivido di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, per un incidente accaduto nel comune di Pienza, sulla Sp 40, al chilometro 1+600. Coinvolte una macchina, a bordo della quale c’era una coppia di Chianciano, ed una moto con un uomo e una donna di Ascoli Piceno. Lo schianto è accaduto appena scese le curve che dalla Foce vanno verso la Cassia, all’altezza del bivio per Contignano. Si sono temute conseguenze importanti per cui è stato allertato anche Pegaso ma non c’è poi stata necessità. I quattro feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze e portati a Nottola. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Pienza, sul posto anche i carabinieri. E i pompieri del distaccamento di Montepulciano che hanno solo messo in sicurezza i mezzi.

Intanto scatta di nuovo l’allarme caldo. Le temperature ieri pomeriggio si presentavano diffusamente al di sopra dei 35°-36° su tutte le aree di pianura e di bassa collina del senese, con valori stazionari o localmente in aumento rispetto a quelli fatti registrare venerdì. "La stazione Siena Galilei – spiega MeteoSiena 24 – ha registrato una massima di 35°, mentre in provincia troviamo i 36,9°C di San Rocco a Pilli e i 36,8°C di Mensano come valori più elevati al momento. Nel corso dei prossimi giorni e all’inizio della nuova settimana avremo un ulteriore aumento delle temperature che potranno localmente superare i 38°-39° o sfiorare anche i 40°"

La.Valde.