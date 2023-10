Incidente auto-bici a Rapolano Terme: due feriti alle Scotte

Brutto incidente ma per fortuna senza conseguenze gravi ieri mattina sulla strada comunale delle Serre di Rapolano. Per cause in corso di accertamento, alle 10,47 si è verificato un incidente che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta che stavano transitando sulla strada.

Una 31enne e un 47enne sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale delle Scotte, quindi con alcune ferite ma non in condizioni considerate gravi dai soccorritori del 118.

Sul posto dell’incidente tra auto e bici sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme e l’ambulanza della Misericordia di Staggia Senese, che hanno trasportato i due feriti al policlinico di Santa Maria alle Scotte.