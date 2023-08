"Incidente a San Gimignano: camion non rispetta divieto - Tragedia famiglia straniera"

"Siamo addolorati e scioccati anche perché, evidentemente, l’autotreno non ha rispettato il divieto di transito per i mezzi fino a 22 tonnellate che è in vigore ormai da tantissimi anni sulla strada Provinciale 1", sottolinea il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci che lunedì pomeriggio si è recato subito sul luogo dell’incidente. Il primo cittadino aggiunge "che al di là della tragedia resta fondamentale l’apertura, quanto prima, della circonvallazione del centro storico dove dirottare tutto il traffico di scorrimento". Un’opera che i cittadini attendono da lunghi anni perché consentirebbe al traffico pesante di stare lontanto dall’abitato storico ed evitare finalmente pericoli. Sembra che la Provincia, alla luce dell’ultimo sopralluogo svolto anche alla presenza del Comune, dovrebbe riuscire ad aprire il tratto in variante entro la fine dell’anno. Un tema che, a maggior ragione dopo l’incidente, ha infiammato ieri i social e il dibattito con i cittadini che invocavano l’accelerazione definitiva per un’opera attesa da sempre. Da troppo.

La pattuglia della polizia municipale, per la cronaca, quando il rimorchio ha travolto la famiglia straniera e i loro bambini, era appena rientrata dai rilievi di un altro incidente avvenuto a Castel San Gimignano dove c’era stata una collisione fra due macchine.

La.Valde.