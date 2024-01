Inchiesta sugli affari del ’re’ di Piazza. Il pm chiede il processo per 17 imputati

di Laura Valdesi

SIENA

Non ci sono dubbi per il pm Siro De Flammineis: tutti gli imputati coinvolti nell’inchiesta sugli affari del magnate kazako Igor Bidilo, diventato il ’re’ dei locali di Piazza, devono essere rinviati a giudizio. Questo ha chiesto ieri al gup Sonia Caravelli al termine della requisitoria iniziata alle 13,30 passate e durata circa 45 minuti. La procura dunque vuole il processo per Bidilo e altri undici imputati, unitamente alle cinque persone giuridiche finite nell’inchiesta condotta dalla guardia di finanza. I reati che, a vario titolo, vengono contestati vanno dall’auto-riciclaggio all’infedeltà patrimoniale, dall’evasione all’appropriazione indebita, alla corruzione. Il castello accusatorio non è cambiato nel corso dell’udienza preliminare iniziata a settembre e non ancora terminata. Il 22 febbraio, infatti, si riprende alle 9.30 andando avanti l’intera giornata con le difese degli imputati. Ieri ha parlato soltanto l’avvocato Remo Alfisi che assiste un vigile urbano senese accusato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Il pm sostiene che avrebbe favorito il passaggio dell’ex giudice della Corte dei Conti e già segretario comunale di Siena e Firenze, Vincenzo Del Regno, con l’auto nella ztl in modo da evitare la multa. "La compilazione dei permessi non era di competenza del mio assistito – ha spiegato a margine il difensore – che si è limitato a compilare per un amico, senza violare alcuna norma, una app a cui possono accedere tutti i cittadini. Il permesso disabili era vero e valido". Quanto alla presunta promessa di Del Regno di facilitarlo nella redazione della tesi di laurea all’Università Link Campus l’avvocato Alfisi osserva "che è normale l’abbia aiutato visto che si trattava del suo relatore. Sarebbe stato strano il contrario".

L’udienza si era aperta con la presentazione di un’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli avvocati Lorenzo De Martino, che assiste Del Regno insieme al padre Enrico, e Massimiliano Arcioni che difende una dipendente del Comune di Grosseto. Secondo la procura, in cambio di agevolazioni per farle superare degli esami alla Link Campus, Del Regno avrebbe ricevuto un aiuto per ottenere documenti catastali di un immobile di Follonica con garage e per la relativa procedura catastale, senza compenso e senza pagare le spese per il professionista che l’aveva preparata. Il gup Caravelli, che si è ritirata per decidere su questa eccezione e su quelle dell’udienza del 7 dicembre scorso, ha stralciato tale capo di accusa per Del Regno e la dipendente comunale Alessia Gaggioli relativamente dunque all’accusa di presunto traffico di influenze illecite. Se ne occuperà la procura maremmana. Rigettata invece la richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni, sostenuta dall’avvocato De Martino in quanto sarebbero state disposte per altre ipotesi di reato. Niente da fare anche per le altre eccezioni, dalle querele contestate al campo di imputazione troppo generico. ’No’ del giudice su tutta la linea. Compreso quando il difensore di Bidilo ha sollecitato l’incompetenza territoriale di Siena in favore invece di quella di Ginevra per l’autoriciclaggio contestato al magnate kazako.

Ricapitolando: il pm De Flammineis ha chiesto il processo, oltre che per Bidilo e Del Regno, per Cataldo Staffieri e Maxim Constantin Catalin, per il deputato Salvatore Caiata, per il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, per il vigile urbano Andrea Draghi, per il manager Andrea Bellandi, per la moglie di Staffieri, di Maxim e di Caiata. Chiesto il processo anche per la madre del deputato. Unitamente alle cinque persone giuridiche.