Inchiesta ’Hidden Partner’ Cassazione, duelli sui soldi

di Laura Valdesi

Arriva in Cassazione il braccio di ferro sul denaro ancora oggetto di sequestro preventivo (avvenuto nel 2020) da parte della guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta ’Hidden partner’ che ha messo al centro gli affari del magnate kazako Igor Bidilo. Il 5 ottobre scorso si era svolta l’udienza di appello contro il decreto di rigetto parziale di revoca del sequestro disposto per presunte violazioni tributarie per un importo di poco più di 3 milioni. Contestate alla società – Sielna all’epoca ( oggi si chiama Faro Alto) – e a tutti coloro che avevano concorso per il pm Siro De Flammineis nel reato. Ricorso presentato da Catalin Constantin Maxim e appunto da Bidilo. Il collegio, presieduto da Simone Spina, l’ha rigettato per entrambi. Ed è già stato depositato in Cassazione il nuovo ricorso dagli avvocati, Fabio e Giulio Pisillo per l’ex amministratore di fatto, secondo la procura, e da Carlo Arnulfo per il magnate kazako. Servirà probabilmente qualche mese per la decisione della Cassazione.

Come si ricorderà, la difesa di Bidilo sosteneva che essendo stato corriposto in sede di accertamento con adesione all’Agenzia delle Entrate quanto richiesto dall’erario non c’era più motivo di conservare in sequestro circa 1 milione e 400mila euro. La parte offesa, insomma, era stata risarcita. Invece il tribunale ha confermato la revoca parziale del sequestro preventivo emessa dal gip nell’agosto scorso. Ribadendo, con riferimento a pronunciamenti della Cassazione, che in fatto di reati tributari il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario. L’Agenzia delle Entrate non può disporre del complesso delle prove raccolte dalla procura. Insomma, i due accertamenti sono indipendenti l’uno dall’altro.

Le difese continuano a ribadire con forza che c’è stata una rideterminazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito del contradditorio, questa non ha natura transattiva privata. Il creditore insomma ha indicato la cifra che è poi stata pagata. Non solo. In ogni caso avendo saldato l’Agenzia il profitto che giustifica il sequestro viene meno.