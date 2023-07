Inchiesta bis sui cavalli "Richiesta di archiviazione della procura: valuteremo l’eventuale opposizione"

di Laura Valdesi

SIENA

"L’inchiesta bis sui cavalli, che vede al centro il fantino plurivittorioso Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, è in corso di archiviazione se le parti civili non trovano motivi per opporsi", si legge in un comunicato stampa dell’associazione animalista ’Horse angels’. Una nota che reca la data del 7 luglio scorso, passata dunque finora inosservata nel polverone delle polemiche del dopo Palio. E relativa all’indagine sui cavalli che era nata dalle dichiarazioni della ex compagna di Trecciolino, Annarita Saltalamacchia, nel processo madre, quello sui cavalli scambiati per cui si è già svolto l’appello. Per la cronaca, come si ricorderà, nel marzo scorso la condanna a 4 anni e sei mesi del 18 giugno 2019 era stata cancellata dai giudici di Firenze: lo scambio dei chip non era reato, di qui la sanzione amministrativa. Per le ipotesi di falso erano intervenute assoluzione e prescrizione, in quest’ultimo caso a seguito della derubricazione in falso in certificazione. Per quanto riguarda invece la somministrazione di antinfiammatori a tre mezzosangue (condanna a sette mesi) non sono ancora state depositate le motivazioni della sentenza anche se la Corte si era presa 90 giorni. Dopodiché i difensori dello studio legale De Martino ricorreranno in Cassazione.

Tornando all’inchiesta bis, la stessa nota di ’Horse Angels’ del 7 luglio più avanti ribadisce "che la procura ha chiesto l’archiviazione... La parola ora passa alle parti civili per vedere il fascicolo, le motivazioni ed eventualmente opporsi, tra queste Horse Angels (difesa dall’avvocato Chiara Lombardo di Firenze) e la Lav". Un colpo di scena, dunque, che non trova per ora conferme ufficiali da parte degli inquirenti ma, anche la Lav, contattata presso la sede centrale a Roma, ribadisce l’esistenza del provvedimento. "Stiamo valutando – si limita a dichiarare l’associazione – una eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione". Il fascicolo sarebbe particolarmente voluminoso: Horse Angels parla di 700 pagine, in realtà potrebbero raggiungere le 5mila. Come prassi, la comunicazione è stata fatta dalle parti offese nel procedimento seguito dal pm Sara Faina. Se venisse fatta opposizione, come annunciato dagli animalisti, il giudice potrebbe fissare l’udienza per la discussione.

L’indagine, nel corso della quale sono state sentite molte persone del mondo del Palio, ha visto i tre indagati nel marzo 2021 – Trecciolino, il figlio Enrico e il veterinario Mauro Benedetti – salire le scale di palazzo di giustizia ma non risposero al pm Faina. Che successivamente dispose un incidente probatorio sui resti di due cavalli che sarebbero stati trovati a seguito dello scavo in una piccola area della tenuta dalla Forestale. Dopo l’incidente probatorio sulla vicenda è calato il silenzio assoluto, fino al 7 luglio scorso.