Inchiesta appalti, annullata l’ordinanza per un impresario

Presunta corruzione negli appalti pubblici: soldi in cambio di piccoli appalti. Sarebbero nove e tutti con affidamento diretto per la manutenzione delle strade del Senese. Questa l’accusa rivolta dalla procura nei confronti di una funzionaria della Provincia e di 4 imprenditori. Cinque le misure cautelari nel maggio scorso contro cui è stato presentato da alcuni ricorso al tribunale della libertà. E’ il caso di uno degli imprenditori che vive nella Valdichiana senese, a Chiusi, 54 anni, difeso dall’avvocato Nicolò Ludovichi. Era scattata la sospensione dall’esercizio dell’attività di impresa, il riesame ha annullato l’ordinanza impugnata revocando la misura interdittiva. Si sosteneva che non fosse stato garantito l’accesso della difesa agli audio relativi alle intercettazioni sulla base delle quali era stata chiesta appunto la misura cautelare. Il collegio ha ritenuto che senza il contenuto delle conversazioni captate gli elementi probatorio risultano insufficienti per integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. Resterebbero infatti solo prove relative a incontri senza però conoscere quanto emerso dalle intercettazioni. Di qui, appunto, la non sussistenza dei gravi motivi di colpevolezza e dunque l’annullamento dell’ordinanza con revoca della misura interdittiva nei confronti dell’imprenditore della Valdichiana. Che sarebbe finito sotto la lente della Finanza a seguito di un’altra inchiesta, condotta dalla procura di Perugia, venendo intercettato. Conversazioni da cui sarebbe emerso un presunto sistema corruttivo e contatti anche con la funzionaria della Provincia di Siena poi indagata.