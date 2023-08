Inchiesta Acr Siena: La Finanza al lavoro su materiale rinvenuto a Siena

Inchiesta Acr Siena, è il momento del silenzio. Gli uomini della guardia di finanza devono infatti valutare e approfondire, in questa fase, il materiale che è stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni svolte non solo nella sede legale della società ma anche a Firenze, Milano, Napoli e Roma con l’aiuto dei colleghi dei locali nuclei di polizia economico finanziaria. Un’operazione complessa, che richiederà sicuramente alcune settimane. Forse di più stante anche la fase estiva.

Un’indagine che era peraltro nell’aria stante le persone sentite a sommarie informazioni nel corso del tempo, unitamente agli accertamenti documentali visto il focus dell’inchiesta che punterebbe a verificare il reale svolgimento di alcuni corsi formativi ai dipendenti dell’Acr Siena 1904, effettuati negli anni 2021-2022 quando militava in C. Le fiamme gialle, cordinate dalla procura guidata da Andrea Boni, vogliono capire se sono stati "utilizzati, in compensazione dei debiti erariali, crediti d’imposta maturati per l’erogazione nel 2021-2022" inerenti appunto i corsi formativi. L’ipotesi accusatoria sulla quale si intende fare luce è quella dell’indebita compensazione dei crediti da parte della società di calcio che sta vivendo uno dei momenti più bui della storia bianconera. Nella nota emessa dal procuratore Boni si fa riferimento all’articolo 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 742000 che recita: "E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro". Chiaro che siamo nella fase delle indagini preliminari e che, come ricorda la procura stessa, "per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo se interviene una sentenza irrevocabile di condanna".

La.Valde.