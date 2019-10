Castellina in Chianti (Siena), 16 ottobre 2019 - Paura per un autobus turistico andato a fuoco e completamente bruciato nell'incendio. E' accaduto nel pomeriggio a Fonterutoli, nel territorio comunale di Castellina in Chianti. Non ci sono turisti feriti ma ci sono stati momenti concitati. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi. Sono stati loro a spegnere le fiamme con tempestività e a salvare il bosco: il rogo aveva infatti intaccato la vegetazione, molto rigogliosa in quella zona. Per lo spegnimento del posto è stato coinvolto anche personale della Sala Operativa della Regione Toscana.

© Riproduzione riservata