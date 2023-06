Incendio nella notte in un capannone

Intorno alle 22 di venerdì

sera, squadre del comando di Siena e dei distaccamenti di Montepulciano e Montalcino dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Torrita di Siena, in via delle Caselle, per l’incendio di un capannone adibito a magazzino attrezzature e materiali edili. Le squadre intervenute hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza la porzione retrostante il locale coinvolto. Nessuna persona risulta coinvolta e le cause dell’evento sono da accertare. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di guardia e i Carabinieri.