Incendio a Montepulciano, in cenere un ettaro di bosco

Montepulciano (Siena), 12 ottobre 2023 - Incendio nel bosco di Totona oggi all’ora di pranzo, poco dopo le 13, a Montepulciano. Decine le telefonate giunte ai vigili del fuoco che sono intervenuti subito sul posto con la squadra del distaccamento poliziano, che è stata supportata dall’alto da due elicotteri, uno della protezione civile regionale e uno dei pompieri che si è levato in volo da Arezzo.

Non c’erano infatti strade per raggiungere l’area in cui sono partite le fiamme. E’ andato distrutto circa un ettaro di bosco ceduo sul Totona. S'indaga sulle cause