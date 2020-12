Radicofani (Siena), 23 dicembre 2020 - Strage di pecore tra le fiamme nell'incendio scoppiato all'interno di un capannone adibito a rimessa di mezzi agricoli. E' successo questo pomeriggio nel comune di Radicofani in località Santarello.

Le fiamme, dopo aver avvolto il capannone, hanno interessato anche un allevamento ovino causando un numero consistente di perdite tra gli animali. Sul posto i vigili del fuoco che stanno ancora domando le fiamme e i carabinieri forestali che stanno effettuando i rilievi per stabilire le cause dell'incendio. Non risultano persone coinvolte.

