Incendio alla colonia felina di Campotatti: "E’ un gesto di odio"

In fiamme una casina di legno destinata ad accogliere i felini. Una struttura ridotta a uno scheletro, presumibilmente per un inqualificabile gesto di ignoti entrati in azione nell’area di Campotatti, nelle campagne intorno a Poggibonsi. "Non c’erano animali all’interno della superficie di 16 metri quadrati, rimasta da completare. Non avevamo installato l’impianto elettrico, difficile quindi immaginare un malfunzionamento. Qualcuno, animato dall’odio, ha voluto colpire i più deboli. Presenteremo la denuncia alle forze dell’ordine". È quanto spiegano i giovani dell’associazione ’I Gatti di Poggibonsi’, 20 volontari della Valdelsa, che arrivano ad accudire 300 randagi nelle colonie di diverse zone del territorio, dalla Fonte delle Fate a San Lucchese. "Il Comune di Poggibonsi – spiegano dall’associazione – ci ha concesso un terreno in precedenza espropriato a così avevamo costruito un centro di accoglienza. Nei nostri piani un ospizio per i gatti, feriti e malati, realizzato con sacrifici, anche attraverso delle raccolte fondi. Un bambino, aveva rotto il salvadanaio per consegnarci i suoi spiccioli".

Paolo Bartalini