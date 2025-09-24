Incendio al Teatro Povero. Sottoscrizione pubblica

Non ha tardato a mettersi in movimento la macchina della solidarietà dopo che un incendio provocato da un fulmine ha distrutto, il 14 agosto scorso, il magazzino in cui il Teatro Povero di Monticchiello custodiva le scenografie, realizzate e utilizzate in decenni di attività, e altri preziosi materiali per la produzione teatrale.

Insieme alla vicinanza e all’affetto di tante persone, legate al meraviglioso borgo, orgogliosamente affacciato sulla Val d’Orcia, e alle rappresentazioni e alle tante altre attività della compagnia, sono arrivati contributi economici, attraverso una sottoscrizione pubblica, condivisa dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese che l’ha inserita negli eventi della Capitale toscana della cultura, ma anche altre forme di aiuto.

I proprietari di rimesse e spazi coperti dei dintorni hanno aperto le proprie porte per mettere al riparo i materiali utilizzati nello spettacolo in corso, ‘La casa silente’, salvati proprio perché ancora montati sul palco. Ora si registra l’impegno di tecnici e professionisti locali che stanno lavorando, solo per il bene di tutti, quindi a titolo gratuito, alla definizione del progetto di ricostruzione, alla stima dei costi, alla pianificazione delle varie fasi di intervento e delle professionalità che saranno coinvolte.

L’incendio ha distrutto completamente un patrimonio di decenni di storia teatrale, che per la compagnia rappresentava anche un prezioso archivio da cui attingere per riutilizzare elementi scenografici, parte dei materiali elettrici di scena (cavi, prese, quadri elettrici, proiettori) e una parte delle sedute utilizzate per la platea.

Quel terribile 14 agosto l’arrivo dei vigili del fuoco riuscì a impedire solo che le fiamme si propagassero alle altre costruzioni vicine. L’incidente si è verificato proprio in coincidenza con l’ultima replica dello spettacolo in cartellone nel 2025; gli interpreti sono quindi andati in scena consapevoli di quanto fosse successo ma animati dallo spirito che contraddistingue da sempre la piccola comunità. Ancor più singolare il fatto che anche la trama della rappresentazione contenesse un rogo che, mentre nella finzione scenica, veniva evitato, nella realtà si è purtroppo verificato.

Diego Mancuso