Incendio a Rapolano: Brucia un Ettaro di Vigneti nei Pressi di Terme

Nuovo allarme incendi. Questa volta si è verificato a Rapolano, sul versante di Modanella che confina con la provincia aretina. Ieri intorno alle 11 si è sviluppato un rogo che ha divorato almeno 1,4 ettari di vigneti e una parte del bosco adiacente in località Villa Buoninsegna nei pressi di Rapolano Terme. Grazie al rapido intervento delle Squadre AIB antincendio boschivo de La Racchetta di Sinalunga e Cetona, l’unione dei Comuni del Merse, la Misericordia di Rapolano e soprattutto dei vigili del fuoco di Siena, l’incendio è stato fermato prima che le fiamme avanzassero in modo importante all’interno dell’area boscata. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero EliSiena e il direttore delle operazioni di spegnimento del sistema regionale antincendio boschivo. Le operazioni di bonifica e controllo da parte delle squadre Aib sono proseguite per tutta la giornata e la nottata.

Anche i carabinieri forestali della stazione locale si sono recati sul posto per gli accertamenti sulle cause che potrebbero essere accidentali, magari legati a lavorazioni in corso del tutto legittime anche in questo periodo estivo.