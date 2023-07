Inaugurazione Mostra "100 anni insieme, la Società Elefante" della Torre

· CIVETTA

– La Contrada indice anche per il 2023 il bando per la Borsa di Studio ‘Sabatino’ Mori’ a favore di studenti civettini che nell’anno scolastico 2022-2023 abbiano frequentato uno dei cinque anni di una qualsiasi Scuola Media Superiore, riportando la media di scrutinio di almeno 710. Verrà assegnato un premio di 700 euro per il primo classificato e di 300 euro per il secondo. Si ricorda che per gli studenti del quinto anno valgono i voti di ammissione all’esame, per evidenti motivi di raffronto con le votazioni di coloro che hanno frequentato le altre classi. Il bando con le norme per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito (https:www.contradadellacivetta.iteventborsa-di-studio-sabatino-mori-bando-2023) oppure se ne può richiedere copia alla Cancelleria della Contrada. Le domande sono da inoltrare o consegnare manualmente.

· DRAGO

– Una serata per rivivere una vittoria trentennale. La Commissione Cultura della Contrada del Drago, in collaborazione con la Società di Camporegio, ha organizzato una cena-proiezione per oggi alle 21 per ricordare e festeggiare la vittoria del 16 agosto 1993, con il cavallo Vittorio, il fantino Andrea Chelli detto Mistero ed il Capitano Mario Toti. Affinché non si perdano certe sensazioni e ricordi, ma soprattutto si rammenti lo spirito di quei dragaioli, molte vittorie nell’arco di tempo dal 1986 al 1993, il programma prevede la proiezione di filmati del tempo, fra cui quello ufficiale che prende il titolo ‘Un giorno, un secolo’ che ripercorre i momenti più emozionati della vittoria e dei successivi festeggiamenti, con la lettura del sonetto che per l’occasione scrisse Enrico Giannelli. E poi la parola ai protagonisti. E’ l’occasione per ricordare con immutato affetto Andrea Chelli, fantino di valore quanto sfortunato. In questa corsa segue per il primo giro la scia di Tartuca e Civetta, che si lottano aspramente il comando, poi passa con grande abilità e potenza, cade per una distrazione all’ultimo San Martino ma Vittorio tiene saldamente la testa e porta scosso in Camporegio il cencio di Ruggero Savinio. Capitano vittorioso Mario Toti, i tenenti erano Walter Benocci, Fabio Miraldi e Guido Collodel, barberesco Antonio Benocci, priore Carlo Rossi.

· PANTERA

– Tessere per i cenini del palio di agosto. Si informano i soci che le modalità di prenotazione sarà tramite PanterApp con evento inserito in data 7 agosto con la possibilità di prenotarsi entro le 24 ed occorrerà inserire: Il tipo di abbonamento o cena singola con data, I nominativi delle persone per cui si effettua la prenotazione, I bambini non paganti se presenti. Le tessere prenotate devono essere ritirate obbligatoriamente nei giorni 7-8-9 agosto dalle 21,30 alle 23,30 in società. Per chi non provvederà a prenotarsi nei tempi stabiliti il costo della singola cena sarà nettamente maggiorato, sia per gli adulti che per i bambini. Per chi sarà seduto a tavola sprovvisto della tessera il costo della cena sarà ulteriormente ritoccato verso l’alto.

· TORRE

– Oggi alle 18,30 Inaugurazione della mostra del Museo della Contrada, ‘100 anni insieme, la Società Elefante’, visitabile dalle 19 alle 20,15 fino al 28 luglio. Alle 20 apertura ‘Mangia e Bevi’ con aperitivo nella Piazzetta Artemio Franchi.