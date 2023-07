Inaugurato un fontanello di acqua potabile per il centro storico

Anche il centro storico di Siena avrà un fontanello il acqua potabile di alta qualità naturale e gassata refrigerata. È quello inaugurato venerdì, in via Fontebranda e allestito in un fondo di proprietà comunale, adiacente la struttura dell’EcoSito attivata nei mesi scorsi. Obiettivo del fontanello è quello di ridurre l’uso di acqua in bottiglie di plastica e incentivare il riutilizzo dei contenitori durevoli con conseguenti vantaggi per l’ambiente. Per raggiungere tali obiettivi l’amministrazione comunale ha individuato un sito idoneo ad ospitare un fontanello, facilmente accessibile e capace di erogare acqua di alta qualità. La scelta è caduta al numero 6 di via Fontebranda, che con l’adiacente Eco Sito andrà a creare un punto unico per i servizi di gestione rifiuti e di sostenibilità ambientale.