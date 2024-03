"In viale Mazzini pavimentazione e progetto Aru"

Gestione delle vibrazioni, della velocità di transito e dei parcheggi e ripavimentazione di viale Mazzini sono stati al centro di un’interrogazione in Consiglio comunale presentata da Alessandro Masi, alla quale ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini. "Al momento è in corso la redazione di un progetto che coinvolge la pavimentazione di viale Mazzini – ha spiegato –. Il progetto, nella fattibilità tecnica ed economica, è stato approvato a ottobre 2022".

Quindi il problema delle vibrazioni: "A seguito delle segnalazioni di alcuni abitanti – ancora l’assessore –, in giunta abbiamo approvato la convenzione con l’Università di Firenze per la valutazione del livello di vibrazione. Si procederà anche alla misurazione delle vibrazioni in almeno due appartamenti attraverso una terna accelerometrica. Vibrazioni a parte, in viale Mazzini i ‘dossi’, cordoli in gomma, non possono essere installati in questa tipologia di strada. E nemmeno gli attraversamenti pedonali rialzati, data la vicinanza all’ospedale. Altri metodi alternativi per ridurre la velocità sono le ‘chicane’, che determinano però una diminuzione dei posti auto o l’utilizzo di autovelox mobili".

Arriva poi l’annuncio dell’Aru: "Viale Mazzini, insieme a strade limitrofe, fa parte, secondo la delibera del 2006, dell’Aru numero 4 ‘esterna le Lupe’, per circa 592 posti auto. La decisione di procedere per stralci di attuazione appare comunque sensata: l’attuazione dell’intera Aru rischierebbe di generare nella zona una domanda di sosta dei non residenti da ricollocare, per soddisfare la quale manca allo stato attuale un’offerta di sosta adeguata quale un parcheggio scambiatore nella zona Nord della città".