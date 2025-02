In viaggio tra le meraviglie dell’America

L’Accademia dei Fisiocritici farà vivere un pomeriggio dedicato ai grandi viaggi, in questo caso in Sud America. L’evento si chiama "Neotropica" e fa parte del Darwin Day 2025: il 14 febbraio alle 17, nell’aula magna dell’Accademia, incontro con Giuseppe Manganelli, zoologo e presidente dell’Accademia dei Fisiocritici, e Andrea Benocci, curatore del Museo di Storia Naturale. I due esperti porteranno il pubblico in Costarica, Perù, Cile e Argentina attraverso strabilianti immagini da loro stessi realizzate insieme a collaboratori dell’Accademia tra il 2010 e il 2024: sarà un reportage immersivo nella natura dell’America centro-meridionale, dalle coste dei Caraibi al deserto di Atacama, passando per le Ande e l’Amazzonia. Si esploreranno gli ecosistemi che caratterizzano la regione neotropicale, i vari gruppi endemici di animali e piante e i loro adattamenti evolutivi. Ma prima si partirà dai viaggi dei secoli XVIII-XIX del tedesco Alexander von Humboldt e dell’inglese Charles Darwin per parlare di scoperte scientifiche ed evoluzione fino ad arrivare ai viaggi di esplorazione attuali.

Ma.Bi.