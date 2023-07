In viaggio con Fido a Siena: ecco come fare

Tutti insieme in viaggio, anche all’estero: sempre più famiglie decidono di mettersi in viaggio con i propri animali da compagnia per trascorre qualche giorno di vacanza. Quando ci si muove al di fuori dei confini nazionali, è necessario attenersi scrupolosamente ad alcune regole per evitare di incorrere in problemi con la legge del Paese che si visita: da sanzioni amministrative, fino, nel peggiore dei casi, al sequestro dell’animale per collocarlo in quarantena. E’ quindi necessario, per prima cosa, informarsi con anticipo di quanto richiede il Paese di destinazione. In particolare, alcuni Paesi extracomunitari potrebbero richiedere requisiti sanitari eo di ulteriori documenti rispetto a quanto previsto dall’Ue.

E’ possibile rivolgersi alle ambasciate o consolati in Italia per ricevere tutte le informazioni necessarie. E’ altresì opportuno consultare esclusivamente quelli ufficiali del Ministero della Salute e quello dell’Unione Europea. Bisogna poi recarsi dal proprio medico veterinario per effettuare un controllo clinico dell’ animale, per assicurarsi che sia in grado di affrontare il viaggio, quindi sottoporlo a tutte le vaccinazioni e agli eventuali trattamenti antiparassitari. Le norme che disciplinano la movimentazione non commerciale di cani, gatti e furetti sono i Regolamenti (UE) 5762013 e 5772013.