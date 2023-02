In via Marco Polo sorgerà la nuova sede del centro ‘L’Impronta’

Una casa per la... Casa. L’azienda di servizi alla persona Bottai - Lekie di Colle ha firmato il contratto per concedere alla Asl Toscana sud est per 99 anni il diritto di superficie su di un terreno adiacente al presidio socio sanitario di via Marco Polo, nel quartiere Campolungo, sul quale sarà costruito un nuovo padiglione in cui trasferire il centro diurno per disabili ‘L’Impronta’. Con il trasferimento, sarà liberato all’interno del presidio lo spazio necessario a realizzare l’attesa ‘Casa di Comunità’, futuro punto di riferimento della medicina territoriale di Colle e della parte sud dell’alta Valdelsa, dove medici di medicina generale e pediatri di libera scelta lavoreranno in équipe e in collaborazione con infermieri di famiglia, specialisti, professionisti sanitari ed assistenti sociali. La Casa di Comunità sarà, inoltre, un punto di riferimento per la popolazione, attraverso un’infrastruttura informatica, un punto prelievi ed una strumentazione polispecialistica.