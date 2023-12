In udienza confronto sulle parti civili

Si tornerà in udienza il 22 aprile, per l’udienza preliminare relativa all’inchiesta sulla contabilizzazione degli Npl che vede imputati gli ex vertici di Banca Mps Alessandro Profumo Fabrizio Viola e Massimo Tononi, e l’ex dirigente Mps del bilancio Arturo Betunio. Nell’udienza di ieri di fronte al gup di Milano Fiammetta Modica sono state affrontate molte eccezioni preliminari e ad aprile si dovrebbe conoscere la decisione sull’ammissione o meno delle oltre cinquemila richieste di parte civile.

Già fissate anche le udienze del 30 maggio, 20 e 27 giugno. Questo filone d’inchiesta è relativo ai bilanci e alle comunicazioni al mercato per gli anni 2014-2015-2016 con riferimento alla ’relazione semestrale pubblicata il 29 luglio 2016’.

"L’obiettivo del nostro impegno sul piano processuale – fa sapere l’Associazione del Buongoverno – non è assolutamente dettato dalla volontà di nuocere alla Banca attraverso risarcimenti rilevanti. Ci rendiamo conto che un danno gravissimo nei confronti degli investitori e dei semplici risparmiatori è stato compiuto e non è ragionevolmente rimborsabile, se non in misura molto parziale. Il nostro auspicio è far emergere eventuali reati e colpe, lungi da noi colpire l’istituzione Monte e tutti i dipendenti".