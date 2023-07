In sette giorni si scrive il futuro della Robur

Cristina Belvedere

Quella che si apre domani potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro della Robur. Giovedì è attesa la sentenza del Consiglio di Stato sulla revoca della concessione dello stadio ’Franchi’ da parte del Comune di Siena alla società del presidente Montanari. Il giorno dopo scadono i termini per l’iscrizione alla serie D (nella domanda va indicato l’impianto sportivo dove giocare le gare casalinghe). Intanto bussano alle porte di Palazzo pubblico varie società interessate al calcio senese. I nomi? Si va dal principe Emanuele Filiberto di Savoia all’ormai ex presidente della Triestina, Simone Giacomini. Ma potrebbe spuntare anche una ’cordata’ di imprenditori locali. Per la Robur la partita è ancora tutta da giocare.