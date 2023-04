In scena L’ultima estate di Falcone e Borsellino

Un ‘fuori programma’ davvero straordinario ai Rinnovati. Oggi e domani alle 21 va in scena ‘L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo’. Scritto da Claudio Fava, presidente della commissione antimafia in Sicilia e già autore della sceneggiatura de ‘I 100 passi’, lo spettacolo in scena, vincitore di Inbox 2022, prodotto dal Teatro Metastasio da un progetto del regista e attore Simone Luglio, diretto da Chiara Callegari e interpretato dallo stesso Simone Luglio e Giovanni Santangelo, ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati siciliani, cogliendo la loro umanità e il loro senso profondo dello Stato, ma anche l’allegria, l’ironia, la rabbia e, soprattutto, la solitudine in cui le istituzioni sarebbero poi state accusate di averli abbandonati. "Il teatro è anche un luogo di memoria – spiega il direttore artistico dei Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti – e ci sembrava importante ospitare questo spettacolo in un momento in cui rischiamo di perdere la certezza delle memorie che fanno parte della nostra storia. Perché la vicenda di due uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per la civiltà, la legalità e lo Stato serve a ricordare che la vita di tutti ha un senso se vissuta nei valori in cui crediamo. Dedicare a queste persone due serate nel nostro teatro era un atto doveroso, e così quando ci è arrivata la proposta l’abbiamo colta al volo".

Un ‘fuori programma’ intenso, dedicato a un pezzo di storia che a oltre trent’anni rappresenta una ferita profonda nella coscienza collettiva del Paese. Una ferita scavata dalle esplosioni nelle quali, il 23 maggio e il 19 luglio del 1992, furono uccisi i due magistrati, simbolo della lotta contro le mafie. Lo spettacolo ha per i Teatri di Siena anche altri valori. "Come direttore artistico – afferma Benvenuti – mi ero posto l’obiettivo di stringere sinergie e complicità con altri teatri. La produzione del Metastasio, dopo la collaborazione con la Pergola, rientra nella nostra politica culturale, che vuole raggruppare attorno a Siena le realtà più importanti della Toscana e non solo".

Riccardo Bruni