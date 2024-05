In scena ’In-Box’ dal vivo. Quattrocento compagnie per le repliche a teatro

Ogni anno centinaia di compagnie partecipano ai bandi di In-Box, inseguendo il sogno di portare in giro per l’Italia teatrale il proprio lavoro. In palio, infatti, ci sono repliche, ovvero ingaggi, regolarmente retribuiti, su tutto il territorio italiano, attraverso una rete composta da novanta partner, tra teatri e festival. Quest’anno erano in quattrocento le compagnie che hanno risposto al bando e solo otto sono arrivate al passaggio finale, ovvero ‘In-Box dal vivo’, che ieri è stato presentato al Rettorato dell’Università di Siena.

Le compagnie selezionate, infatti, andranno in scena nei teatri cittadini in un festival di tre giorni, da giovedì 23 a sabato 25. "’In-Box dal vivo’ è la fase finale – spiega Francesco Perrone, presidente di Straligut, che cura il progetto – un evento che è un festival, ma anche una festa, aperto gratuitamente a tutti".

"Questi spettacoli – ha detto Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena – sono il biglietto da visita del nuovo che arriva. Un elemento che sarà forte anche nella prossima stagione teatrale di Siena, grazie al rapporto con Straligut che è sempre più stretto". Durante le giornate in teatro ci saranno anche iniziative dedicate agli studenti, che partecipano formando una giuria parallela.

"Il teatro – ha sottolineato Chiara Mocenni, delegata del rettore alla Terza Missione – è uno strumento di conoscenza e di crescita straordinario per tutti".

"Con Straligut esiste ormai da anni un legame forte – ha ribadito Patrizia Coletta, direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo, altro partner dell’iniziativa – per un progetto che dà forza ai sogni dei talenti emergenti". "Tante compagnie intercettate dai progetti di In-Box – ha concluso il direttore artistico di Straligut, Fabrizio Trisciani – hanno poi partecipato alle nostre rassegne. E ora con la direzione artistica dei Teatri di Siena stiamo parlando di come dare maggiore spessore alla prossima edizione".

Giovedì 23 alle 18.30 ai Rinnovati ‘Sei la fine del mondo (letteralmente)’ di Anna Chiara Vispi e alle 21.30 ai Rozzi ‘The Bernard Loop’ di DispensaBarzotti; venerdì 24 alle 16 ai Rinnovati ‘Tecnicismi & Baldoria’ di Enoch Marella, alle 18.30 ai Rozzi ‘Tre liriche’ della compagnia Eat the Catfish e alle 21.30 di nuovo ai Rinnovati ‘Come se niente fosse’ di Davide Grillo; sabato 25 alle 11 ai Rozzi ‘Molto dolore per nulla’ di Luisa Borini, alle 15 ai Rinnovati ‘Afànisi’ della compagnia Ctrl+Alt+Canc, alle 17 ai Rozzi ‘Affogo’ di Dino Lopardo e a seguire, alle 19, la premiazione con l’assegnazione delle repliche in palio.

Riccardo Bruni